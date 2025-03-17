Между Азербайджаном и Россией ведется постоянный конструктивный диалог - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Россией ведется постоянный конструктивный диалог.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе церемонии открытия 22-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству России и Азербайджана.

"Межпарламентская комиссия — востребованная площадка для обсуждения вопросов взаимного интереса. Между Азербайджаном и Россией ведется постоянный конструктивный диалог. Визиты содействуют дальнейшему развитию отношений", - отметила она.

По ее словам, межпарламентская ассамблея СНГ играет важную роль, сотрудничество в рамках организации плодотворно способствует совместной работе для взаимного интереса. Это реальный действенный механизм для регулирования связей между Азербайджаном и Россией.

"Сегодня основными темами обсуждения будут торгово-экономическое сотрудничество, изменения климата и охрана окружающей среды. Обсуждение и реализация этих интересов укрепляют отношения между странами", - сказала Гафарова.