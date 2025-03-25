Euronews подготовил репортаж об итогах 12-го Глобального Бакинского форума

БАКУ /Trend/ - Euronews опубликовал репортаж о 12-м Глобальном Бакинском форуме, сообщает Trend.

В последнем выпуске программы Focus телеканал рассказал о встрече более 50 мировых лидеров и экспертов в Азербайджане, где они обсудили глобальную безопасность, интеграцию в ЕС и постконфликтное восстановление на фоне меняющейся геополитической ситуации.

Форум собрал высокопоставленных представителей стран, политиков для обсуждения актуальных глобальных вопросов в рамках темы "Переосмысление мирового порядка: превращение вызовов в возможности".

Основное внимание было уделено расширению ЕС, региональной безопасности на Южном Кавказе и обеспечению стабильности в постконфликтный период. Лидеры подчеркнули необходимость усиления международного сотрудничества. Кроме того, Албания подтвердила свое стремление к европейской интеграции, а эксперты отметили критическую важность стабильности на Западных Балканах.