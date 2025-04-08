Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Взаимные визиты высокопоставленных делегаций Азербайджана и Ирана создают хорошую возможность для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

Политика Материалы 8 апреля 2025 14:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Взаимные визиты высокопоставленных делегаций Азербайджана и Ирана создают хорошую возможность для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Взаимные визиты высокопоставленных делегаций Азербайджана и Ирана создают хорошую возможность для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садеги 8 апреля в Баку.

С удовлетворением отметив интенсивный характер взаимных визитов высокопоставленных делегаций Азербайджана и Ирана в последнее время, Президент Ильхам Алиев сказал, что это создает хорошую возможность для укрепления дружбы между нашими странами и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Глава государства позитивно оценил проведение заседания Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в рамках визита Фарзане Садеги в нашу страну и отметил, что в его повестку дня включены важные проекты по развитию сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах.

Лента

Лента новостей

Читать все новости