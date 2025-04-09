Европейский центр Азербайджана вынес на международную повестку вопрос минной угрозы на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Европейский центр Азербайджана, действующий в Германии, обратился к международным организациям в связи с подрывами на минах, произошедшими 6 и 7 апреля на освобожденных от оккупации и загрязненных минами территориях Азербайджана. В результате инцидентов пострадали пять человек, в том числе дети.

Как сообщает в среду Trend, в обращении подчеркивается, что эти трагические события в очередной раз свидетельствуют о продолжающейся угрозе, исходящей от мин, целенаправленно заложенных Арменией на азербайджанских территориях.

Отмечается, что с ноября 2020 года - после завершения Второй Карабахской войны - в результате взрывов мин погибли или получили ранения 392 человека.

Несмотря на то, что работы по разминированию в Азербайджане продолжаются ускоренными темпами, процесс осложняется серьезными трудностями. Одним из главных препятствий является отказ Армении от предоставления точных карт минных полей. В течение почти тридцатилетней оккупации на азербайджанских территориях миллионы мин были установлены системно и планомерно. Однако карты либо вовсе не были переданы, либо оказались неполными и недостоверными. Это не только замедляет процесс разминирования, но и создает серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

Европейский центр Азербайджана призвал международное сообщество признать масштабы гуманитарной катастрофы и угрозы, вызванной минной проблемой, оказать политическую и техническую поддержку усилиям Азербайджана по разминированию, а также привлечь Армению к ответственности за отказ от передачи минных карт - что является нарушением международного права и подвергает жизни людей серьезной опасности.

"Мины представляют угрозу не только для жизни людей, но и препятствуют установлению мира, стабильности и восстановительным процессам в регионе в постконфликтный период. Мы надеемся, что международное сообщество не останется равнодушным к нашему обращению и проявит более решительную и активную позицию в вопросе устранения этой угрозы", - говорится в обращении.

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