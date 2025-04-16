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Президент Ильхам Алиев: Энергетическую безопасность Европы невозможно представить без Азербайджана и Грузии

Политика Материалы 16 апреля 2025 12:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Энергетическую безопасность Европы невозможно представить без Азербайджана и Грузии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Если сегодня мы говорим об энергетической безопасности Европы, то ее невозможно представить без Азербайджана и Грузии.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили.

«В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, в том числе в Грузию, и этот экспорт осуществляется посредством Грузии», - отметил глава государства, подчеркнув, что достижения в транспортно-коммуникационной сфере, построенные новые железные дороги, порты создали большую синергию как в Азербайджане, так и в Грузии и стали неотъемлемой частью Среднего коридора.

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