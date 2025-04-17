Аркадий Гукасян признал факт насильственного выселения азербайджанцев из Ханкенди

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжившегося 17 марта судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Аркадий Гукасян был допрошен в связи с документами, рассмотренными на предыдущем заседании.

Как передает в четверг Trend, отвечая на вопросы государственных обвинителей, он признал, что азербайджанцев вынудили покинуть Ханкенди.

Аркадий Гукасян сказал, что знаком с главарями группировок, совершавших преступления против азербайджанцев — с Робертом Кочаряном с 1992 года, с Самвелом Бабаяном с 1993 года, с Мурадом Петросяном с 2000 года.

Отвечая на вопрос о подрыве моста через реку Халфаличай, обвиняемый заявил, что помнит это событие.

А.Гукасян подтвердил, что в период этих событий — в 1990-е годы — из Армении на азербайджанские территории (в Ханкенди и другие места) прибывали люди, однако отметил, что не располагает информацией о том, откуда доставлялось оружие.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.