Азербайджан поставил перед собой задачу стать мостом между Глобальным Югом и Глобальным Севером - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - На COP29 Азербайджан поставил перед собой важную задачу стать мостом между Глобальным Югом и Глобальным Севером.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, председатель 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 Мухтар Бабаев, в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

По его словам, для Азербайджана было большой задачей принять COP29 в 2024 году. "Мы стремились пригласить все заинтересованные стороны стать частью этого процесса. Для нас было крайне важно видеть рядом с нами НПО, представителей общества, молодежные организации, коренные народы, женские организации и другие группы", - подчеркнул он.

М.Бабаев отметил, что проблемы климата и последствия изменения климата сильно влияют на повседневную жизнь, перспективы, а особенно на уязвимые страны.

"Важно быть мостом между уязвимыми странами, между развивающимся миром и развитыми странами, между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Именно поэтому мы поставили перед собой эту задачу. Все мы были мотивированы для того, чтобы успешно выполнить эту миссию", - сказал он.