В Баку презентован исторический роман писателя-публициста Юнуса Огуза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник состоялась презентация исторического романа «Атабек Эльдениз» писателя-публициста Юнуса Огуза.

На презентации присутствовали депутаты, общественные деятели и другие гости.

Выступая на презентации, депутат Низами Джафаров сказал, что Юнус Огуз обогащает азербайджанский исторический роман. Джафаров отметил,что когда говорят об историческом романе в Азербайджане, первым вспоминаютЮнуса Огуза.

«Юнус Огуз в равной степени хорошо знает как историю, так и философию истории, его романы понятны всем. Романы Юнуса Огуза охватывают почти всю историю Азербайджана», - сказал Джафаров.

Депутат отметил, что роман «Атабек Эльдениз» - это богатый материал для молодых историков и политиков.

Выступивший затем народный поэт Сабир Рустамханлы сказал, что Юнус Огуз участвовал в народном движении - одной из самой ярких страниц нашей истории. Он отметил, что Юнус Огуз всегда отличался активностью. По его словам, в этом романе Юнус Огуз представил свою позицию.

«Этот роман - результат его исследований. Чтобы писать исторические романы, нужно хорошо знать философию истории.Юнус Огуз хорошо знает историю, и его произведения выделяются среди исторических романов», - подчеркнул Рустамханлы.

Депутат Ганира Пашаева, выступая на мероприятии, подчеркнула значение романа и сказала о важности пропаганды этого произведения за рубежом.

Другие участники также подчеркнули важность романа с точки зрения изучения истории Азербайджана.

Юнус Огуз, выступая, подчеркнул, что роман «Атабек Эльдениз» - это второй роман, написанный им в 2017 году. Он отметил, что роман охватывает очень сложный период в истории Азербайджана.

«Роман охватывает период создания азербайджанского государства Атабеков и его историю с 1136 по 1225 год», - сказал автор.

Юнус Огуз отметил, что роман охватывает период борьбы Атабеков с террористической группировкой ассасинов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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