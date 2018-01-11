В Азербайджане число центров Службы ASAN достигнет 15

11 января 2018 03:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -В этом году в Азербайджане число центров Службы ASAN достигнет 15. Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в этом году начнут работу три центра службы ASAN - в Мингячевире, Имишли и Шеки. Таким образом, число центров Службы ASAN достигнет 15. "В то же время, я дал указание в этом году начать строительство центров Службы ASAN в пяти городах. Скорее всего, они будут сданы в эксплуатацию в 2018 году. Таким образом, спустя год у нас будет 20 центров Службы ASAN”,- сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что до сегодняшнего дня в центры Службы ASAN поступило 20 миллионов обращений: "Служба ASAN стала очень серьезным поворотным моментом в сфере общественных услуг”.

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