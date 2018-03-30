В отдельные дни апреля в Баку будет 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В апреле объем месячных осадков в Азербайджане будет близок к климатической норме, местами несколько превышать ее, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии, распространенном в пятницу.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 11-13 градусов тепла (ночью 7-12, местами до 16, днем 13-18, в отдельные дни 24-29 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 23-33 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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