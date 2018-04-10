Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте рассказал о подготовке к ЧЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Главная задача азербайджанских гимнастов на предстоящем в Баку Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, тамблингу и двойному минитрампу – показать то, что они умеют на данный момент, сказал во вторник Trend главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

По словам главного тренера, Азербайджан на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте во взрослых соревнованиях представят Илья Гришунин и Руслан Агамиров.

"Они будут прыгать как индивидуально, так и в синхронной паре. Это новая пара, они всего полтора месяца прыгают вместе и пока еще есть недочеты. Чтобы их устранить нужно время. Одна комбинация у них сейчас готова хорошо, а вторая требует доработки. Будем стараться попасть в финал, чтобы синхронная пара смогла автоматически получить путевку на Европейские игры-2019 в Минске", - сказал Шуликин.

Главный тренер отметил, что среди девушек Азербайджан представят Светлана Макштарева и Вероника Земляная в индивидуальных и в синхронных соревнованиях.

"У девушек чуть больше шансов, потому что, во-первых, число соперниц поменьше. А во-вторых, в прошлом году они уже показали всем, что могут бороться. Они дважды на Кубках мира брали второе место, на Всемирных играх тоже взяли "серебро" и в рейтинге FIG сейчас тоже располагаются на втором месте. На прошлом Чемпионате мира они заняли седьмое место. Считаю, что в пятерку должны попасть, если все будет хорошо", - сказал главный тренер.

По словам главного тренера, в индивидуальных прыжках очень сильно прибавил Илья Гришунин.

"Илья добавил сложности в первом упражнении. У нас было два контрольных старта, также мы ездили в Россию. Посмотрели, изучили работу российских специалистов. Планируем, что Макштарева и Земляная должны попасть в полуфинал, а там как сложится", - сказал Шуликин.

Главный тренер отметил, что среди мальчиков-юниоров Азербайджан представит Рияд Аббасов.

"Он впервые принимает участие, и ему пока не хватает сложности в программе. Но ему только 13 лет, он соревнуется с 17-летними и это достаточно тяжело, так как ребята повзрослее просто физически сильнее. Однако, учитывая, что чемпионат проходит в Баку, было принято решение обкатать совсем молодых ребят, чтобы они набрались опыта и дальше развивались", - рассказал Шуликин.

Главный тренер так сообщил, что среди девочек-юниорок Азербайджан будет представлять Сельджан Махсудова.

"Сельджан – хорошая спортсменка, она усердно готовилась к чемпионату. У нее сложная программа, я даже думаю, что по сложности она в первой тройке. Ей 15 лет, но у нее есть очень сильная соперница из Беларуси и две соперницы из России. Думаю, что в тройку-пятерку ей войти по силам. Она очень удачно прогрессирует, хотя на юношеском ЧМ допустила ошибку в самом конце, и ей не удалось там пробиться в финал. Тем не менее, она смогла заявить о себе. Мы поработали индивидуально, и в этот раз Сельджан будет прыгать даже с тройным сальто. Это для юниоров это очень прилично. Главное - справиться психологически, поэтому с ней работает психолог. В принципе, предварительный этап мы пройдем чуть помягче, чтобы спокойно попасть в полуфинал и там уже дальше работать", - сказал он.

Шуликин отметил, что решение по участию Сельджан Махсудовой на двойном минитрампе пока не принято.

"У нее есть микротравма спины, будем следить за состоянием. Важнее прыжки на батуте, потому что это - олимпийская дисциплина, а окончательное решение приму я как главный тренер. Минитрамп - совсем новая дисциплина для нас, поэтому пробуем участвовать в этих турнирах. Если будет получаться, то будем развивать этот вид. В целом, сборной я доволен. Главное, что нет травм, это для нас очень важно. Все гимнасты прыгают свои программы хорошо. Основная задача - показать то, что они могут на данный момент", - сказал Шуликин.

12-15 апреля в Баку пройдет XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, в котором ожидается участие в общей сложности более 400 гимнастов из 25 стран.

Турнир объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации по всем видам программы, как среди юниоров, так и взрослых, а также финалы среди команд.

14 апреля гимнасты (юниоры и взрослые) выступят в квалификации, как в индивидуальной, так и в синхронной программах. Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде. А в последний день соревнований будут известны имена медалистов во всех четырех видах программы (индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-батуте).

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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