В Азербайджане будет применен новый порядок приема на работу учителей

БАКУ /Trend/ - С этого года во время участия в конкурсе по приему на работу учителей, которые имеют десятилетний стаж, но не работают менее трех лет, будет учитываться их балл при диагностическом оценивании.

Об этом сказал глава центра человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

По его словам, начиная с этого года баллы, набранные учителями на экзаменах по приему, будут учитываться на протяжении двух лет.

«Некоторые учителя думают, что если набрали проходной балл на экзаменах, но нет вакантных мест, то не будут приняты на работу. Может быть, что в момент обращения вакантного места и нет, но это не значит, что баллы, набранные учителями, теряют свое значение. На основании этих баллов учителя могут обратиться о приеме на работу на вакантные места, которые появляются в течение учебного года, а также о приеме на работу в следующем году», - сказал Джамалзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнов)

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