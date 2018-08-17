В ближайшие дни в Азербайджане будет прохладно

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В связи с усилением северо-западного ветра погодные условия на пляжах будут неблагоприятными.

Ночью и утром в некоторых северных районах страны, а днем - в большинстве районов ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью - 20-25, днем - 30-35, в горах ночью - 12-17, днем - 18-23 градуса тепла.

Со второй половины дня субботы и до 20 августа в районах Азербайджана установится нестабильная погода, ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни, град. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов. В реках возможен подъем уровня воды, в некоторых горных реках могут произойти кратковременные наводнения и сели.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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