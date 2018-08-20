МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме в дни праздника Гурбан

20 августа 2018 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аварийно-спасательные службы и региональные центры министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в дни праздника Гурбан перейдут на усиленный режим работы.

Об этом в понедельник сообщается на сайте МЧС.

С этой целью дежурные и резервные силы этих структур доведены до высокого уровня боевой готовности, соответствующий личный состав прошел дополнительный инструктаж.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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