МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме в дни праздника Гурбан

БАКУ /Trend/ - Аварийно-спасательные службы и региональные центры министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в дни праздника Гурбан перейдут на усиленный режим работы.
Об этом в понедельник сообщается на сайте МЧС.
С этой целью дежурные и резервные силы этих структур доведены до высокого уровня боевой готовности, соответствующий личный состав прошел дополнительный инструктаж.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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