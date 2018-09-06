Азербайджан участвует в обсуждении II Европейских игр в Минске (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Беларуси началось второе по счету заседание Координационной комиссии с целью обсуждения подготовительных работ ко вторым Европейским играм, которые пройдут в 2019 году в Минске, говорится в четверг в сообщении министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Азербайджан на двухдневном заседании представляет министр молодежи и спорта, член Координационной комиссии вторых Европейских игр Азад Рагимов.

На заседании комиссии обсуждается ряд вопросов связанных с уточнением расписания соревнований вторых Европейских игр, с организационными моментами, предоставлением более обширной информации по размещению спортсменов и месту их пребывания, проведению трансляции, работ по пропаганде, церемонии открытия и закрытия, аспектов безопасности, волонтерской программы и других важные вопросов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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