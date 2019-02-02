Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте рассказал о подготовке к Кубку мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Подготовка к Кубку мира по прыжкам на батуте в Баку идет полным ходом, сказал Trend главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

«Мы готовимся к соревнованиям изо всех сил. Для нас это двойная ответственность, так как этот Кубок является лицензионным стартом в рамках квалификации на Олимпийские игры-2020 в Токио. Мы приложим максимум усилий», - отметил главный тренер.

Шуликин считает, что конкуренция будет очень сильной, потому что на этом Кубке будут бороться действующие чемпионы мира.

Главный тренер отметил, что главными соперниками азербайджанских спортсменов являются гимнасты из России, Китая, Беларуси и Японии.

«Но самые главные наши соперники – это мы сами. Если сможем справиться с психологической нагрузкой, то мы сможем достичь хороших результатов», - сказал он.

Далее Шуликин подчеркнул, что в Национальной арене гимнастики созданы превосходные условия.

«Все те, кто приезжают в Баку, уезжают только с положительными эмоциями и хотят еще раз вернуться сюда», - добавил главный тренер.

Отметим, что первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу (акробатической дорожке) пройдет 16-17 февраля в Баку.

Ожидается, что в Кубке примут участие около 300 гимнастов из 31 страны.

На этом Кубке будут бороться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представит Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет восемь Кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков.

В прошлом году в Баку проходил чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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