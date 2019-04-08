В Баку арабской туристке вернули потерянный ею рюкзак

8 апреля 2019 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Главного управления полиции МВД Азербайджана нашли утерянный арабской туристкой рюкзак и вернули его за короткое время владелице.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление полиции на водном транспорте, седьмого апреля в управление поступил звонок от гражданки ОАЭ Аишы Хуссейн Али Бакир Альзаруни, прибывшей в Азербайджан в качестве туриста.

В своем обращении туристка отметила, что во время морской прогулки на катере "Шафаг" на территории Приморского национального парка она потеряла свой рюкзак. Аиша Хуссейн сообщила, что в нем находились документы, деньги и другие личные принадлежности. Об этом было доложено начальнику управления, и в кратчайший срок оперативная группа направилась на место происшествия. Благодаря усилиям сотрудников управления рюкзак был найден и возвращен владелице.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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