БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начинается международный турнир по бадминтону "Azerbaijan International", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана.

В турнире серии "International Challenge", который пройдет 6-9 июня, примут участие около 220 спортсменов из 39 стран мира. Это рекордный показатель для турниров данной серии.

Соревнования, общий призовой фонд которых составляет 25 тысяч долларов, пройдут в Бакинском дворце спорта.

Как организатор Азербайджан будет представлен на соревнованиях широким составом, в них примут участие 20 бадминтонистов страны.

Встречи будут судить 16 судей из Европы и Азии.

Отметим, что турнир организован Национальным Олимпийским комитетом, министерством молодежи и спорта и Федерацией бадминтона Азербайджана при поддержке Всемирной федерации бадминтона и Европейской конфедерации бадминтона.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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