БАКУ /Trend/ - Погода в Азербайджане станет прохладной.

Влияние жаркой погоды, продолжающейся с первых дней июня, начнет снижаться, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

После нескольких аномально жарких дней с субботнего вечера и до второй половины вторника на фоне сильного северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается постепенное снижение температуры на 5-10 градусов, что будет благоприятно для большинства населения.

Ожидается, что в регионах Азербайджана с субботы по вторник ожидаются дожди. В некоторых горных и предгорных регионах весьма вероятны обильные ливневые осадки. Западный ветер усилится.

В реках ожидается повышение уровня воды, а в районах нескольких горных рек ожидаются разливы и бурные потоки.

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