Азербайджанский атлет завоевал "золото" Универсиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский атлет Назим Бабаев завоевал золотую медаль в тройном прыжке на XXX Всемирной летней универсиаде, проходящей в итальянском Неаполе, сообщает Trend.

Бабаев в финале с результатом 16,89 метра стал победителем Универсиады. Тем самым, представитель Азербайджана во второй раз смог завоевать "золото" Универсиады.

Напомним, что азербайджанский спортсмен вышел в финал соревнования, прыгнув в квалификационном раунде на 16,36 метра.

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