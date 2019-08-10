Погода в Азербайджане на ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 11-13 августа ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром 11 августа местами возможно кратковременные дожди, сообщили в субботу Trend в минэкологии и природных ресурсов.

11 августа северо-западный ветер, скорость которого составит 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28, днем местами на полуострове до 30-35 метров в секунду, к вечеру несколько стихнет. В последующие дни направление ветра днем сменится на юго-восточное. Температура воздуха 11 августа составит ночью - 20-23 градуса, днем - 24-27 градусов тепла, в последующие дни - 28-31 градус тепла.

В Нахчыванской АР в основном без осадков. Северо-западный ветер в последующие дни сменится слабым восточным. Температура воздуха составит ночью - 15-20, днем - 30-35 градусов тепла. В Верхнем Карабахе: в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Но 11 августа возможны грозы и дожди. Местами есть вероятность выпадения града. Ветер западный в 5-10, с порывами до 25-30 метров в секунду. В последующие дни он сменится на умеренный восточный. Температура воздуха ночью - 10-15 градусов, днем - 16-21 градус тепла. В последующие дни - до 25 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков.Западный ветер 11 августа усилится до 20-25, местами до 30-35 метров в секунду, в последующие дни сменится на умеренный восточный. Температура воздуха ночью- 15-20 градусов, днем - 27-32 градуса тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах ожидаются нестабильная погода, дожди, местами ливни, есть вероятность выпадения града. Днем 12 и 13 августа в основном без осадков. Западный ветер 11 августа местами усилится до 18-23 метров в секунду, в последующие дни сменится на умеренный восточный. Ночью - 13-18, днем 11 августа - 22-27 градусов тепла, в последующие дни - до 30 градусов тепла, в горах ночью - 8-13 градусов, днем - 14-19 градусов тепла.

Центральный Аран: в Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Но утром 11 августа в некоторых восточных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ветер западный, 11 августа усилится до 20-25, местами до 30-35 метров в секунду, в последующие дни сменится на умеренный восточный. Температура воздуха ночью - 17-22 градуса, днем - 30-35 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах 11 и 13 августа утром и днем местами ожидаются дожди, грозы. В горах есть вероятность выпадения града. Усилившийся 11 августа восточный ветер в последующие дни ослабнет. Температура воздуха ночью - 19-22, днем - 25-30 градусов тепла, в последующие дни до 33 градусов тепла. В горах ночью - 13-18, днем - 19-24 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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