Высота волн на Каспии достигла 6,3 метра - минэкологии Азербайджана

21 сентября 2019 22:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило информацию в погодными условиями в стране.

Скорость северо-западного ветра в Баку достигла 40 метров в секунду, в бакинском поселке Маштага и Нефтчалинском районе - 38 метров в секунду, Сумгайыте - 34 метров в секунду, Нафталане - 32 метров в секунду, в поселке Гум - 30 метров в секунду, в Пираллахы и поселке Алят - 28 метров в секунду, на острове Чилов, в Бардинском, Тертерском районах - 27 метров в секунду, в Сальянском районе, на Нефтяных камнях, Балакенском районе - 25 метров в секунду, в Гяндже - 24 метров в секунду, в поселке Бина - 23 метров в секунду, в Агдамском районе - 22 метров в секунду, на полуострове Байыл, в Забрате - 21 метров в секунду, в Набрани, Загатальском районе, Товузском районе, Мингячевире, Агстафинском районе - 20 метров в секунду, в Евлахском районе, деревне Джейранчёль Агстафинского района, Шеки - 18 метров в секунду, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации станции Нефтяные камни, высота волн составляет 6,3 метра.

Согласно сообщению, в Губе, Гусаре, Гырызе, Шахдаге, Лянкярани, Лерике, Хиналыге, Астаре и Ярдымлы наблюдались дожди.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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