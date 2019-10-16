Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)

16 октября 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После Неапольской улицы в Хатаинском районе Баку завершена реконструкция улицы Самедбека Мехмандарова протяженностью 3,2 километра и шириной 20 метров, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Для разделения направлений на улице построена отдельная разделительная полоса шириной один метр, вдоль которой создана новая осветительная система для освещения улицы в темное время суток.

На завершающем этапе работ установлены необходимые дорожные знаки, нанесена необходимая дорожная разметка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
  • Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
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