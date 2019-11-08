Новый поезд для Бакинского метрополитена будет доставлен в феврале будущего года

8 ноября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Бакинский метрополитен" подписал контракт на закупку 60 новых вагонов в течение последующих трех лет.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал главный инженер по эксплуатации ЗАО «Бакинский метрополитен» Алихан Османов.

Он сообщил, что очередной новый поезд будет в Баку привезут в феврале будущего года.

«Ежегодно будут доставляться 20 новых вагонов, первый поезд будет доставлен в Баку в феврале 2020 года», - сказал Османов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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