Завтра утром в Баку ожидается туман и северный ветер

27 декабря 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром туман, в отдельных местностях морось, ветер северный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана завтра в местами будет дождливо, в горных районах ожидается снег. Днем временами дождь, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

28 декабря на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно северный слабый ветер и близкая к климатической норме температура, комфортная для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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