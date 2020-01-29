Смерть Коби глубоко опечалила меня - посол

БАКУ/Trend/ - Смерть Коби глубоко опечалила меня. Он обладал потрясающим талантом, баскетбольный мир потерял свою легенду.

Как сообщает в среду Trend, об этом на мероприятии, посвященном созданию Азербайджанской лиги Jr.NBA, сказал посол США в Азербайджане Ли Литценбергер. Лига создана в рамках соглашения между NBA (Национальная баскетбольная ассоциация) и ABF (Азербайджанская баскетбольная федерация).

Посол сообщил, что создание Азербайджанской лиги Jr.NBA является показателем большой популярности баскетбола во всем мире. Он подчеркнул, что баскетбол второй в мире вид спорта по популярности. В целом, численность болельщиков во всем мире составляет два миллиарда человек и миллионы людей играют в него.

Литценбергер отметил, что надеется в будущем увидеть азербайджанских спортсменов в лиге НБА.

"Мы рады, что в Азербайджане была создана эта лига. Мы готовы оказывать поддержку развитию баскетбола в Азербайджане", - сказал Ли Литценбергер.

Напомним, что 26 января 2020 года трагически погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Вертолет, на борту которого находились Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек, врезался в гору в 50 километрах от Лос-Анджелеса. Никто не выжил.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.