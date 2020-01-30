В Азербайджане упрощен процесс предоставления адресной социальной помощи

30 января 2020 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проекты поправок в закон «Об адресной государственной социальной помощи» и в «Правила обращения, назначения, предоставления и отказа от представления адресной государственной социальной помощи», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минтруда.

В соответствием с действующим законодательством, изменение в составе семьи и не предоставление информации об этом приводит к отказу в предоставлении адресной государственной социальной помощи или к ее приостановлению. Согласно новым законодательным проектам изменение в составе семьи и не предоставление информации об этом не будут влиять на назначение и предоставление помощи.

Также в новых проектах предусмотрено и то, что в случае изменения в доходах семьи, срок представления семьей информации об этом продлевается от 5 рабочих дней до 15 или 21 рабочего дня.

В настоящее время при рассмотрении права семьи на получение государственной социальной помощи, в ее среднемесячный доход включается и сумма долга (в том числе, кредита). Если кто-то из членов семьи взял кредит после назначения социальной помощи и не предоставил информации об этом, то выплата социальной помощи семье приостанавливается и право на обращение для получения адресной социальной помощи вновь ограничивается на один год.

В новом же проекте это ограничение отменено, полученный семьей кредит не считается ее доходом и не препятствует праву семьи получать социальную помощь.

Также будет уменьшено количество информации, требуемой при обращении за адресной помощью.

Кроме того, в заявлении не нужно будет указывать информацию, которую надлежащие структуры могут получить из электронно-информационных баз.

Вместе с тем, не нужно вносить информацию об обеспечении члена (членов) семьи тем или иным видом социальной помощи (пенсия, пособие, стипендия и т.д.), так как эта информация будет взята из соответствующих информационных баз.

В новых законопроектах также отражен вопрос о создании механизма для привлечения к самозанятости семьи, которой назначена адресная социальная помощь.

Отметим, что законопроект о внесении поправки в закон «Об адресной государственной социальной помощи» уже представлен правительству.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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