Почему азербайджанское куриное мясо не экспортируется за границу?

Общество 19 февраля 2020 09:25 (UTC+04:00)
Почему азербайджанское куриное мясо не экспортируется за границу?

БАКУ/Trend/ - В связи с относительно высокой стоимостью производства куриного мяса в Азербайджане, этот продукт пока невозможно экспортировать. Об этом сообщил Trend глава Ассоциации птицеводов Азербайджана Айдын Велиев.

По его словам, в то время как мясо птицы в зарубежных странах обходится за 1-1,20 долларов, в Азербайджане эта цифра составляет около 2 долларов. "Поэтому зарубежным странам не так выгодно импортировать азербайджанское птичье мясо. Но если будут поступать заказы, имеются все материально-технические возможности для производства продукта", - сказал он.

Велиев отметил, что импорт из-за рубежа куриных кормов: пшеницы, кукурузы, сои и других приводит к тому, что производство куриного мяса обходится дорого.

Глава Ассоциации добавил, что необходимо расширить местное производство для того, чтобы корма обходились дешево.

"Нужно увеличить местное производство кормов, однако это пока невозможно. Производство местных кормовых продуктов в Азербайджане возможно только в сезонный период. С другой стороны, после посева продукта также должны быть созданы условия для его сохранения. В зарубежных странах для хранения этих продуктов созданы все условия, чего нельзя сказать об Азербайджане.

Зачастую после покоса и сбора продукция, которая помещается в имеющиеся хранилища, быстро заканчивается и следующие партии приходится закупать за рубежом", - сказал он.

Велиев считает, что для решения этой проблемы нужно расширить емкости хранилищ для хранения корма.

"В течение года фермерам наряду с местными кормами необходимо докупать 550-600 тысяч тонн корма. В течение года используется 120-130 тысяч тонн пшеницы, 130-140 тысяч тонн кукурузы и столько же сои. Кроме этого, также нужны бывают подсолнечное масло, подсолнечный жмых, кормовые добавки", - сказал он.

Глава Ассоциации добавил, что сегодня Азербайджан полностью удовлетворяет внутренний спрос на куриное мясо и яйца, и поэтому нет надобности для импорта этих продуктов.

"Из-за того, что раньше из-за рубежа импортировалось птичье мясо, местные продукты оставались в хранилищах. В настоящее же время в Азербайджане птичье мясо, яйца производятся на уровне, который может удовлетворить спрос. Наблюдаются высокие продажи", - отметил он.

Велиев подчеркнул, что Азербайджан экспортирует в Афганистан, Грузию, Ирак, Катар и другие страны товарные яйца.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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