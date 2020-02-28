В Азербайджане нет коронавируса - главный эпидемиолог

БАКУ /Trend/ - Утверждения о наличии в Азербайджане коронавируса беспочвенны, сказал в пятницу Trend главный эпидемиолог минздрава, завкафедрой эпидемиологии Азербайджанского медицинского университета, профессор Ибадулла Агаев.

"На сегодня в стране нет инфекционной болезни, которая превышает эпидемиологический барьер. Утверждения о наличии эпидемии коронавируса в Азербайджане беспочвенны, и создавать панику среди населения распространением ложной информации неправильно", - сказал он.

Агаев отметил, что в связи с угрозой коронавируса в мире люди находятся в поисках различных путей защиты от него, и в социальных сетях распространяется информация о том, что простейшим способом якобы является закапывание в нос перекиси водорода. "Предпринимать какие-либо действия без консультации с врачом не следует. Перекись водорода может вызвать раздражение слизистой. Сейчас все больницы работают в усиленном режиме, и в случае сомнений лучше обратиться к врачу", - сказал он.

Главный эпидемиолог добавил, что более эффективным методом защиты от вирусов является умывание лица и рук с мылом в течение дня. Альтернативно можно смазывать пазухи носа оксолиновой мазью. Что касается медицинских масок, то специалист считает неправильным наблюдаемый ажиотаж: «В Азербайджане не наблюдается случаев, которые могли бы вызвать такую обеспокоенность людей. Подчеркиваю, что соблюдение норм гигиены - лучшее средство защиты от вирусов».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)