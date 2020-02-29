В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" создан штаб в связи с коронавирусом (версия 2)

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" создало штаб в связи с коронавирусом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО.

Штаб создан из руководящих лиц структуры с целью пресечения угрозы, которую может вызвать распространение коронавируса на территории Азербайджана, и обеспечения оперативности принятия профилактических мер.

Кроме того, на Бакинском железнодорожном вокзале функционирует «горячая линия - (012) 499 61 11.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)