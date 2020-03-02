Хирург-трансплантолог Центрального таможенного госпиталя был награжден премией Azeri Business Award 2019 в номинации «Врач года»

29 февраля в Баку в Buta Palace была проведена очередная торжественная церемония вручения национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2019 года. В номинации «Врач года» за высокие достижения в области трансплантологии премии был удостоен доктор Мирджалал Кязыми.

В Азербайджане имя известного врача, доктора медицинских наук, заведующего отделом хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя, общего хирурга и трансплантолога Мирджалала Кязыми прочно связано с современной трансплантологией. Доктор Кязыми благодаря своим знаниям и опыту доказал, что цирроз печени и печеночная недостаточность – это еще не приговор, и не только словом, но и делом доказал, что трансплантация печени может подарить вторую жизнь отчаявшимся больным.

Впервые 12 декабря 2008 года в Азербайджане, а также в регионах Кавказа и Средней Азии, врачом Мирджалалом Кязыми была проведена беспрецедентная операция по пересадке печени от живого донора реципиенту. Можно сказать, что этот факт стал поворотным в развитии медицины в стране и началом эпохи ее возрождения.

В течение короткого периода времени он собрал сильную команду из высококвалифицированных азербайджанских врачей для проведения операций по трансплантации почки. В результате его инициативы в Азербайджане проводятся на высоком уровне операции по пересадке печени и почек. На сегодняшний день под его чутким руководством успешно проведены свыше 800 операций.

Помимо его вклада в развитие трансплантологии, неоценима его роль в сфере взращивания большого числа профессиональных медицинских кадров для отрасли здравоохранения Азербайджана.

Результатом всех этих стараний стал рост доверия граждан к местным врачам-трансплантологам и успешное становление и развитие института трансплантологии в Азербайджане.

В прошедшем 2019 году благодаря усилиям доктора Мирджалала Кязыми в медицине Азербайджана произошло еще одно инновационное достижение. 5-летнему ребенку была проведена уникальная операция: одновременно маленькому пациенту выполнили трансплантацию печени и аортокоронарное шунтирование без подключения к аппарату искусственного кровообращения. В том же году командой Центрального таможенного госпиталя под руководством доктора Мирджалала Кязыми была проведена «юбилейная» 500-я операция по трансплантации почки.

Благодаря многолетней ответственной и успешной деятельности в данной отрасли доктора Мирджалала Кязыми отделение трансплантологии органов Центрального таможенного госпиталя было включено в Европейский реестр трансплантации печени, а результаты по пересадкам почек в Азербайджане идентичны результатам Американского общества по трансплантации почки.

Коллектив Центрального таможенного госпиталя от всей души поздравляет доктора Мирджала Кязыми с получением звания «Врача года» и желает ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых успехов в его ответственном деле.