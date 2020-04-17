Гражданину не требуется личный номер телефона для регистрации в качестве безработного - минтруда Азербайджана (версия 2)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:25)

БАКУ /Trend/ - Для регистрации в качестве безработного с целью получения единовременной выплаты в размере 190 манатов от гражданина не требуется, чтобы номер его телефона было оформлен именно на него.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий отделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

По его словам, время, в течение которого соответствующие органы отвечают на обращения зарегистрированных лиц, максимально сокращено.

«Прошедшим регистрацию сообщают о результатах обработки обращений в течение трех дней. Это либо назначение, либо отказ от назначения выплаты. Также направляется sms-сообщение на номер гражданина. Если гражданин во время регистрации указал номер телефона, и ему назначена выплата, то на его номер отправляется сообщение с информацией о том, в каком почтовом отделении или филиале банка он может получить эти средства. В письме с отказом указывается причина», - сказал Гусейнов.

Он добавил, что согласно прежним правилам, при прохождении регистрации в качестве безработного человеку в обязательном порядке отправлялось sms-сообщение.

«Теперь данное правило отменено. Сообщение отправляется лицу только после вынесения соответствующего решения о назначении или отказе. Если в ходе обработки информации будет установлен факт, что зарегистрированное лицо, либо его супруга получают какую-либо помощь, пенсию, стипендию, социальное пособие, компенсацию, или он имеет активный трудовой договор, владеет паевым земельным участком, проходит службу в вооруженных силах, то единовременная выплата ему не назначается», - уточнил Бабек Гусейнов.

По его словам, для регистрации в качестве безработного гражданам не обязательно иметь номер телефона на свое имя. Для этого в обязательном порядке требуется FİN - код и номер удостоверения личности.

“Для обратной связи гражданам предлагаются три варианта. Это номер телефона, независимо от того, на чье имя он зарегистрировано, адрес электронной почты и место фактического проживания», - добавил Бабек Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)