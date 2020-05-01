Ханде Харманджи: Азербайджан является одной из ведущих стран в борьбе с пандемией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из ведущих стран в борьбе с пандемией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

"Страна оказывает поддержку глобальной борьбе с пандемией, и является одной из ведущих в этой борьбе", - сказала она.

Представитель ВОЗ отметила, что борьба с пандемией продолжается, и люди должны продолжать соблюдать необходимые правила, чтобы число инфицированных не росло.

Харманджи добавила, что жесткий режим карантина крайне негативно влияет и на экономическую деятельность.

"Как результат смягчения с 27 апреля карантина через 7-10 дней возможен повторный рост числа инфицированных. В этом случае может быть рассмотрено продление особого режима карантина", - сказала Харманджи.

Она отметила, что основные рекомендации ВОЗ связаны с защитой здоровья людей: "Чтобы защитить себя от вируса, важно соблюдать социальную дистанцию".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)