БАКУ/Trend/ - В Казахстан отправлены 43 человека, остававшиеся в Азербайджане из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, сообщает в среду Trend со ссылкой на Азербайджанской Каспийское морское пароходство.

Это 35 граждан Казахстана и 7 граждан Азербайджана с правом проживания в этой стране, и один гражданин России.

На основании договоренности, достигнутой между двумя странами, и в связи с послаблениями, применяемыми в период особого карантинного режима, паром ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) "Профессор Гюль" вечером 19 мая был отправлен из Бакинского порта (поселка Алят) в порт Курык.

До отправки каждый из пассажиров прошел тест на коронавирус. У этих лиц инфекция не была выявлена. Расходы на тестирование пассажиров взяло на себя ASCO.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)