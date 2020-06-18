БАКУ /Trend/ - В связи с ужесточением режима карантина в Азербайджане будут введены ограничения на посещение пляжей.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в четверг Trend.

"Данный вопрос прорабатывается. В связи с этим общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)