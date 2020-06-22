Результат повторного теста Фарах Алиевой вышел негативным

БАКУ/Trend/ - Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева сдала повторный тест на коронавирус, сообщили в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.

Первый тест заведующей отделом, который она сдала в профилактических целях, вышел положительным.

Поэтому согласно медицинскому протоколу был проведен повторный тест, ответ которого вышел негативным.

Поскольку результат первого теста оказался положительным, Фарах Алиева согласно медицинскому протоколу в течение 14 дней находилась дома в самоизоляции.

Сейчас у нее стабильное состояние и симптомов болезни не выявлено.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)