Результат повторного теста Фарах Алиевой вышел негативным
БАКУ/Trend/ - Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева сдала повторный тест на коронавирус, сообщили в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.
Первый тест заведующей отделом, который она сдала в профилактических целях, вышел положительным.
Поэтому согласно медицинскому протоколу был проведен повторный тест, ответ которого вышел негативным.
Поскольку результат первого теста оказался положительным, Фарах Алиева согласно медицинскому протоколу в течение 14 дней находилась дома в самоизоляции.
Сейчас у нее стабильное состояние и симптомов болезни не выявлено.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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