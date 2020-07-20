В селах Нефтчалы установлены резервуары для воды, бурят артезианские скважины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Некоторое время назад в реке Кура уменьшилось количество воды и морская вода смешивается с речной, что создало проблему с обеспечением питьевой водой в Нефтчалинском районе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Исполнительную власть Нефтчалинского района.

В селах и поселках, включая райцентр, затруднено снабжение населения питьевой водой, а также орошение посевных площадей.

Для решения проблем ИВ района осуществляются комплексные меры: «При главе ИВ создан Оперативный штаб. В Нефтчалу командированы сотрудники «Азерсу». Два водовоза (по 35 тонн) несколько раз в день возят питьевую соду из Сальянского района. Кроме того, водовозы по 5-10 тонн развозят воду по поселкам и селам. В райцентре перед зданиями, в кварталах установлены большие водяные баки для населения, которые постоянно заполняются водой. По результатам геолого-разведывательных работ, проводимых на перспективных территориях, бурят артезианские скважины».

В сообщении говорится, что самым важным вопросом в решении проблемы является проведение водопровода в район. Распоряжением Президента Ильхама Алиева для этого выделено пять миллионов манатов. Из водохранилища в Сальянском районе прокладывается новая линия протяженностью 44 км.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)