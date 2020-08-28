Во избежание роста заражений карантин должен быть продолжен – депутат

Общество 28 августа 2020 15:27 (UTC+04:00)
Во избежание роста заражений карантин должен быть продолжен – депутат

БАКУ /Trend/ - Вот уже несколько месяцев человечество живет в условиях тяжелых испытаний, инфекция COVİD-19 сжимает в тисках страны мира, мир на грани чрезвычайной ситуации глобального масштаба.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джейхун Мамедов.

Как отметил депутат, Азербайджан с первых месяцев 2020 года примкнул к странам, ведущим борьбу с этой болезнью: «С первых дней в стране принимаются экстренные меры по предотвращению угрозы, которую могла создать инфекция коронавируса (COVİD-19), осуществляются широкомасштабные проекты, для лечения зараженных выделены больницы, созданы карантинные зоны. Все это делается под контролем главы государства. Взвешенная и целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева создала условия для того, чтобы народ и государство вышли из этой ситуации с минимальными потерями».

Мамедов добавил, что бороться с вирусом должно не только государство, перед гражданами также стоят важные задачи: «Следует отметить, что в период пандемии люди демонстрировали серьезную гражданскую позицию, строго соблюдая правила и законы. Правда, случались неприятные инциденты, но очевидно, что мы настроены на победу в борьбе с этим вирусом. Введение карантинного режима в стране — логическое продолжение шагов, предпринимаемых в рамках борьбы с этой болезнью. Именно поэтому удалось предотвратить распространение вируса, уменьшить число заражений и смертельных случаев. Сегодня ситуацию в стране можно считать удовлетворительной, но опять-таки отмечу, что в этой борьбе главную роль играет человеческий фактор. Чем ответственнее будут люди соблюдать правила, тем раньше можно будет победить эту болезнь. Чтобы не допустить роста заражений особый карантинный режим должен длиться еще некоторое время. До тех пор, пока не найдена вакцина, необходимо стараться быть максимально ответственным, и не забывать, что все предпринимаемые меры и шаги делаются во имя здоровья человека».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Во избежание роста заражений карантин должен быть продолжен – депутат - Gallery Image
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