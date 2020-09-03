В Азербайджане оглашено число наркозависимых лиц

БАКУ /Trend/ - В 2019 году на учете в лечебно-профилактических учреждениях Азербайджана в связи с наркоманией и токсикоманией состояло 33 170 человек, сообщает в четверг Trend.

В 2018 году этот показатель составлял 31 659, в 2017 году - 30 343, в 2000 году - 14 114 человек.

В прошлом году 2 874 лицам был поставлен диагноз " наркомания" и "токсикомания".

Каждые 333,5 человек из 100 тысяч жителей страны заболели наркоманией и токсикоманией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )