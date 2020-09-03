В Азербайджане оглашено число наркозависимых лиц
БАКУ /Trend/ - В 2019 году на учете в лечебно-профилактических учреждениях Азербайджана в связи с наркоманией и токсикоманией состояло 33 170 человек, сообщает в четверг Trend.
В 2018 году этот показатель составлял 31 659, в 2017 году - 30 343, в 2000 году - 14 114 человек.
В прошлом году 2 874 лицам был поставлен диагноз " наркомания" и "токсикомания".
Каждые 333,5 человек из 100 тысяч жителей страны заболели наркоманией и токсикоманией.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
Лента новостей
Министр экономики Азербайджана в формате видеоконференции встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории
Азербайджанский герой из Краснодара награжден за спасение таксиста из горящего автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)
Эксклюзив! Как Камелия Иоффе из Азербайджана живет в Израиле: Кому рассказываю - никто не верит... (ФОТО)
В Азербайджане начался прием апелляционных заявлений в связи со вступительными экзаменами по I и IV группам
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отдал дань памяти героизму солдат азербайджанских стрелковых дивизий
Президент ГА ООН: Спецсессия будет способствовать принятию скоординированных ответных мер по борьбе пандемией COVID-19
Объявлен конкурс по приему курсантов в турецкий Университет медицинских наук и Военно-медицинскую академию России
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию заново отстроенного учебного корпуса UNEC (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств в Баку (ФОТО)
Лейла Абдуллаева: В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы