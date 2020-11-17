Создана следственная группа для расследования фактов разграбления Арменией памятников материально-культурного наследия Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана рассмотрела обращение научных сотрудников Института археологии и этнографии НАНА, опубликованное в прессе, о проведении армянами незаконных археологических раскопок на территориях Азербайджана, разграблением памятников материального и культурного наследия Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

В Следственном управлении генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, и создана следственная группа, которая проведет предварительное расследование.

Будет уделено внимание и другим фактам, нашедшим отражение в обращении научных сотрудников НАНА.

Общественность будет проинформирована о ходе следствия.

Напомним, что азербайджанские археологи обратились к генеральному прокурору Кямрану Алиеву в связи с разграблением армянами памятников материально-культурного наследия Азербайджана и незаконными раскопками, которые длительное время велись на оккупированных территориях.

(Текст: Кямаля Сеидова)