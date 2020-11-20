Генпрокуратура Азербайджана обратилась к России в связи с преступлениями Семена Пегова и Семена Багдасарова

БАКУ /Trend/ - В ходе обсуждений в видеоформате, проводимых в некоторых СМИ и на страницах социальных медиа на тему "Освобождение от оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов" автором проекта "WarGonzo", российским гражданином Семеном Владимировичем Пеговым в передаче "SolovyovLive" с директором Центра исследований по Ближнему Востоку и Средней Азии, российским гражданином Семеном Аркадьевичем Багдасаровым было сказано, что армяне, не смирившись с поражением, совершили нападения на азербайджанских военнослужащих. Были даны прогнозы о том, что готовятся различные боевые операции, начнется партизанская война, и что в связи с этим есть определенная информация, а также допущены выражения провокационного характера, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В связи с тем, что действия Пегова и Багдасарова содержат признаки статей 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (открытые призывы, направленные на раздробление территориальной целостности Азербайджана группой лиц), 283.2.1-ci (открытые призывы, направленные на национальную вражду с применением насилия, совершенные с использованием СМИ) УК Азербайджана, собранные материалы были добавлены к уголовному делу, следствие по которому проводится в Следственном управлении генпрокуратуры по соответствующим статьям УК по факту открытых призывов, направленных на раздробление территориальной целостности Азербайджана, незаконное пересечение государственной границы Азербайджана Семеном Пеговым, расследования были продолжены.

В связи с указанными фактами в рамках расследования уголовного дела было направлено официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру России и правоохранительные органы других стран об оказании правовой помощи с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Семена Пегова и других лиц.

В связи с исполнением ходатайств Генеральной прокуратурой Азербайджана будет обеспечен постоянный контакт с коллегами, предоставление общественности подробной информации о ходе и результатах расследования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)