О деятельности классов с уклоном в Азербайджане в новом учебном году

БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебном году охват проекта "Организация классов с профессиональным уклоном" был расширен. В настоящее время в столице и регионах проектом охвачены 1187 учеников и 165 учителей в 55 классах 35 школ.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве образования, если в прошлом учебном году в рамках проекта преподавались такие специальности, как плотник, слесарь, повар, мастер отопительных котлов (комби) и кондиционеров, сантехник, мебельщик, агроном, портной, то в 2020-2021 учебном году началась подготовка специалистов еще по четырем профессиям, а именно, по кондитерскому и парикмахерскому делу, ковроткачеству, ИКТ. Также в этом году в 20 школах стала применяться методология STEAM. До конца учебного года для 417 учеников в 20 школах будет внедрен модуль "Вождение".

В 2020-2021 учебном году были организованы тренинги по повышению знаний и навыков учителей, преподающих в классах с профессиональным уклоном. В целом, в них приняли участие 210 человек. Также реализован ряд социальных проектов с участием классов с профессиональным уклоном.

В 2021-2022 учебном году в 50 школах планируется увеличить количество классов с профессиональным уклоном до 85, где будут учиться до 1700 человек. Модуль "Вождение" и методику STEAM планируется применить для 700 учащихся в 35 общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что целью создания классов с профессиональным уклоном для учащихся X-XI классов является привитие учащимся на базе общего среднего образования первичных знаний и навыков по различным профессиональным направлениям, информирование их об этих специальностях и, тем самым, подготовка к профессиональному образованию. Другая задача проекта - это привить студентам базовые предпринимательские навыки, обеспечить рынок труда профессионально подготовленными и трудоспособными лицами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)