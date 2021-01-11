В Нахчыване обнаружена новая разновидность осы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Институт биоресурсов Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана обнаружил на территории Нахчыванской АР новую разновидность осы Hoplisoides flavescens.

Как сообщили в понедельник Trend, относящиеся к семейству песочные (роющие) осы представители Hoplisoides flavescens встречаются на всех материках, кроме Австралии. В целом науке известны 82 вида этих ос. Эти перепончатокрылые строят многоуровневые гнезда в почве, предпочитая голую песчаную землю. Считаются полезными, так как в основном охотятся на личинок листоядных насекомых и играют важную роль в биологическом регулировании их численности.

Hoplisoides flavescens отличается от всех палеарктических видов наличием желтой окраски в брюшной части мезосомы и преимущественно желтой метасомальной грудиной.

Следует отметить, что обнаружение в Нахчыванской Автономной Республике этого нового вида осы является ценным вкладом в мировую энтомологию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)