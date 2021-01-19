Для обеспечения города Шуша восстановлены два водных источника - "Азерсу" (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по улучшению водоснабжения города Шуша.
Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" (водный оператор Азербайджана) Анар Джебраиллы.
По его словам, уже восстановлены источники, откуда вода поступает в Зарыслы и Кичик Кирсдан.
"Работы в этом направлении продолжаются. В то же время ОАО выделило водовоз для доставки воды на места в случае необходимости. Эксплуатационные работы на территории города идут в круглосуточном режиме", - сказал Джебраиллы.
Он добавил, что для улучшения водоснабжения города Шуша установлено оборудование по очистке воды.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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