Для обеспечения города Шуша восстановлены два водных источника - "Азерсу" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по улучшению водоснабжения города Шуша.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" (водный оператор Азербайджана) Анар Джебраиллы.

По его словам, уже восстановлены источники, откуда вода поступает в Зарыслы и Кичик Кирсдан.

"Работы в этом направлении продолжаются. В то же время ОАО выделило водовоз для доставки воды на места в случае необходимости. Эксплуатационные работы на территории города идут в круглосуточном режиме", - сказал Джебраиллы.

Он добавил, что для улучшения водоснабжения города Шуша установлено оборудование по очистке воды.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)