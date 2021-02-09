Факты доказывают несостоятельность претензий армян к Мегри (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно некоторым армянским источникам, в последнее время армянское руководство стало утверждать, что Мегринский коридор принадлежит Армении. Однако документы в государственных архивах Армении и России доказывают, что вся инфраструктура транспортного коридора Миндживан-Ордубад принадлежала Азербайджану.

Об этом сказал во вторник Trend профессор Московского отделения Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмайлов,

Исмайлов отметил, что Мегри вообще не армянская территория: "Коридор граничит с Ираном вдоль реки Араз, и раньше армян не пускали на эту территорию без специального разрешения, так как спецслужбы СССР разрешали въезжать в город только лицам с соответствующим пропуском".

По словам ученого, в 1929 году г. Мегри был подарен Армении тогдашним первым секретарем ЦК КП Азербайджана Левоном Мирзояном.

Исмайлов сообщил, что старое название Мегринского района – «Мигри», и это подтверждает, что местное население было азербайджанским: «Армянского пояснения названию «Мегри» нет. В древних источниках эта местность именно так и указывается. Топоним «Мегри» связан с именем Мехрана – основоположника династии Мехранидов, который по предположению историков и основал город. В 1991 году азербайджанское население сел Мегри, Алдере, Лёк, Маралземи, Лехваз, Мыгры, Астазур, Нуведи подверглось насилию и этнической чистке со стороны Армении и было вынуждено покинуть свои дома. После оккупации азербайджанских территорий Арменией в Мегри поселилось много людей из других армянских городов и сел и Ирана».

Исмайлов напомнил, что в советское время Мегринский район играл роль транспортного коридора Азербайджана в Нахчыван через Армению. Первый поезд, отправленный из Баку, прибыл по железной дороге Миндживан-Джульфа на медные рудники Кафана в 1936 году. В последующие периоды пассажирские и товарные поезда вплоть до распада СССР постоянно курсировали по маршрутам Баку-Ереван, Москва-Нахчыван-Тегеран.

Специалист добавил, что коридор по железной дороге Миндживан-Джульфа исторически был под контролем Азербайджана. Управление станциями, всей инфраструктурой, расписанием поездов и продажу билетов осуществлял Баку. Безопасность коридора обеспечивалась погранвойсками СССР: «Поезда работали до 1991 года. С 1988 года незаконные вооруженные формирования в Армении стали мешать движению поездов, грабить пассажиров, наносить им увечья, отнимать багаж. Последний товарный поезд прошел через коридор в 1992 году, после этого Нахчыван попал в блокаду».

Исмайлов подчеркнул, что после того, как движение по ж/д линии было прекращено, принадлежащие Азербайджану станции и депо вдоль коридора были разворованы и сожжены. Армянские сепаратисты продали железнодорожные рельсы, металлические столбы и даже целые вагоны с магистралей Миндживан-Джульфа и Агдам-Аскеран-Ханкенди металлоплавильным заводам Исфахана и других иранских городов: «Найденные билеты со станции Мегри, годовые и месячные проверочные документы показали, что работы на станции проводились не Арменией, то есть ответственность за всю инфраструктуру вдоль транспортного коридора нес Азербайджан. Тогда возникает вопрос – если эта территория принадлежала Армении, то почему армяне там все разрушили?»

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)