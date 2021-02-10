В Азербайджане будет полностью электронизирован процесс выдачи документов об образовании
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет полностью электронизирован процесс подготовки и выдачи документов об образовании, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.
Согласно утвержденной поправке в закон "Об образовании", лицам, окончившим ту или иную ступень, либо уровень образования учебного заведения (исключая докторантуру), будет выдаваться электронный государственный документ о соответствующем образовании.
Соответствующий орган Исполнительной власти будет выдавать электронную справку об образовании лицам, по определенным причинам не окончившим ту или иную ступень, либо уровень образования.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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