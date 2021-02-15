Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО)

Общество 15 февраля 2021 12:29 (UTC+04:00)
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев посетил кампус Бакинской высшей школы нефти. Он ознакомился с созданными в кампусе условиями обучения, материально-технической базой, социальной инфраструктурой и исследовательской средой. Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов предоставил гостю подробную информацию о созданных в кампусе условиях для обеспечения качественного образования, применении инноваций в системе образования и перспективах на будущее. Х. Гаджиев осмотрел учебные аудитории Бакинской высшей школы нефти, исследовательские лаборатории, Инновационный центр, современную технологическую библиотеку, многопрофильные конференц-залы, музей с редкими экспонатами по истории нефти.

Затем он принял участие на встрече со студентами, преподавателями и сотрудниками БВШН. Согласно правилам карантина, живая трансляция встречи проводилась параллельно в онлайн режиме. В онлайн-встрече участвовало около 900 человек.

Приветствуя участников, ректор Эльмар Гасымов также рассказал о превосходстве Азербайджана в информационной войне, которая также внесла существенный вклад в Великую Победу, достигнутую нашей страной в 44-дневной Отечественной войне под командованием Президента Ильхама Алиева. Он отметил, что правильная информационная политика, проводимая с использованием широкомасштабной пропаганды, способствовала укреплению морального духа армии и народа и что Хикмет Гаджиев сыграл особую роль в этом деле.

Выступивший далее помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал, что благодаря проводимой Президентом молодежной политике и его заботе об образовании сегодня Бакинская высшая школа нефти сочетает в себе компоненты современного образования.

«Здесь сложилась прекрасная атмосфера, как с точки зрения методики преподавания, так и с точки зрения инфраструктуры. Я всегда внимательно следил за деятельностью Бакинской высшей школы нефти и я заметил, что большинство абитуриентов, получивших высокие баллы на вступительных экзаменах выбирают БВШН. Сегодня я стал свидетелем того, что здесь созданы все идеальные условия для обучения. По сравнению с тем временем, когда мы обучались, для вас создана прекрасная среда для полного раскрытия вашего потенциала. Я особенно рад видеть в Бакинской высшей школе нефти будущих инженеров Азербайджана, молодых людей, которые могут внести свой вклад в инновационное развитие Азербайджана, и я также рад быть свидетелем того, как обеспечивается гендерное равенство среди них. Раньше большинство инженеров были мужчинами, но сегодня мы очень гордимся тем, что у нас есть много женщин-инженеров. Как известно, мир двигают вперед наука и инновации, и страны, достигшие успеха в науке и инновациях, достигают успехов и в других областях. В этой сфере в мире идет ожесточенная и серьезная конкуренция между странами. Потенциал отдельно взятой страны более не измеряется объемом найденной нефти и угля, а измеряется потенциалом человеческих ресурсов. Поэтому я думаю, что студенты, принятые в этот вуз с 650-700 баллами, будут теми, кто обеспечит инновационное развитие нашей страны. Хотел бы, чтобы среди вас были первые нобелевские лауреаты Азербайджана», - сказал он.

Х. Гаджиев поделился своими рекомендациями со студентами.

Говоря о роли молодых людей, выросших во время 17-летнего правления Президента Азербайджанской Республики, в завоевании Великой Победы, он призвал студентов-инженеров предложить инновационные решения для устранения последствий политики вандализма Армении.

В ходе мероприятия Хикмету Гаджиеву была вручена плакетка «Почетный гость» Бакинской высшей школы нефти.

Затем помощник Президента вручил диплом и награду победителю онлайн-конкурса художественного чтения «Родина хорошая», организованного БВШН.

Встреча завершилась сессией вопросов и ответов на различные темы.

Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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