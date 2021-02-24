На ряде дорог Баку затруднено движение автобусов - БТА
БАКУ /Trend/ - На некоторых дорогах Баку в связи со снежной и морозной погодой затруднено движение транспортных средств, в том числе автобусов, сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Согласно информации, движение автобусов затруднено в направлениях поселков Ени Ясамал (ул. М. Хийабани и А. Ахмедова), Гюнешли, Говсан, Шувелан, Бина, Бадамдар, Хырдалан, Мушфиг, Мехтиабад, Дигях, а также Масазырской дорожной развязки, на дороге в Кюрдаханы, Мамедли и Янардаг, на Баладжарском спуске, от т.н. "Хутора" к просп. Азадлыг, на дороге "Баксоль", Зыхской дороге, Сальянском шоссе, Бибиэйбатской дороге, Бакинской окружной дороге.
(Текст: Кямаля Сеидова)
МГ ОБСЕ могла бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами – замглавы МИД России
Лента новостей
Вопросы, связанные со спилом аварийных деревьев, должны решаться согласно законодательству – Минэкологии
Президент Ильхам Алиев: Я всякий раз привлекал внимание к конфликту, несправедливости, нарушению международного права