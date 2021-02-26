Ограничен импорт мяса птицы в Азербайджан из эстонского уезда

БАКУ /Trend/ - На основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана принимает соответствующие меры в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей республики из других стран.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, согласно информации МЭБ, на территории уезда Ляэне-Вирумаа Эстонии выявлено высокопатогенное заболевание "птичий грипп". В целях защиты территории республики от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть из других стран, с учетом принципа зонирования в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" МЭБ было введено временное ограничение на импорт в Азербайджан всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из уезда Ляэне-Вирумаа Эстонии.

В то же время, в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Эстонии, в Государственный таможенный комитет направлено соответствующее обращение.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)