О возможности повторного ужесточения карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был зафиксирован 28 февраля 2020 года. С того времени в стране выявлено 235 014 заражений, скончались 3 225 человек, сообщает во вторник Trend.

По статистике, число заразившихся на сегодня увеличилось втрое по сравнению с прежними днями и достигло 352 человек.

Пик заражений в Азербайджане пришелся на декабрь прошлого – начало января этого года, дальше это число снижалось. И естественно, что сегодняшний показатель породил слухи о возможности ужесточения карантинных мер. Среди людей стала распространяться информация о прекращении в ближайшие дни учебы в школах, но она пока не подтвердилась – завсектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов сообщил, что в школах учеба продолжается: «Решение о приостановлении обучения принимается с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, и принимается оно не Министерством образования, а Кабинетом министров».

Люди должны думать не об ужесточении карантинных правил в случае роста числа заражений, а о вакцинации, сказала во вторник Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

«Уже год, как в стране осуществляются различные меры в связи с пандемией. За это время были введены и жесточайшие правила карантина, и другие ограничения. Но все это было сделано до того, как появилась вакцина».

Абдиева отметила, что Азербайджан одна из тех немногих стран, которые быстро начали вакцинацию. На данный момент в стране вакцинировано уже 293 360 человек: «Сейчас главная цель – вакцинироваться от COVİD-19, так как только этим путем можно избавиться от пандемии. И только после этого мы больше не будем думать об ограничениях и ужесточении карантинных мер, а вернемся к обычному образу жизни».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)